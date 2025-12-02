پخش زنده
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی از انجام ۴۳۱ پرواز خارجی از فرودگاه تبریز در دو ماه اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدعلی نائلقراملکی اظهار کرد:آمار پرواز و جابجایی مسافر خارجی فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز در ماههای مهر و آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد چشمگیر برخوردار بوده است.
وی گفت: در این مدت ۴۳۱ پرواز خارجی از فرودگاه تبریز انجام شده که نسبت به ۳۰۸ پرواز در مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۴۰ درصدی است.
مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجانشرقی افزود: تعداد مسافران ورودی و خروجی خارجی نیز در این بازه زمانی به ۵۲ هزار و ۳۰۸ نفر رسیده که در مقایسه با مهر و آبان سال ۱۴۰۳ افزایش ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
نائلقراملکی خاطرنشان کرد: در مجموع طی دو ماه گذشته ۲۴۱ هزار و ۳۵۴ نفر مسافر با انجام ۲۰۸۱ پرواز داخلی و خارجی از فرودگاه بینالمللی تبریز اعزام و پذیرش شدند.
وی افزود: در حال حاضر پروازهای خارجی فرودگاه تبریز در مسیرهای استانبول، باکو و نجف اشرف برقرار است.