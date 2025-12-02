فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: هر کس امنیت این کشور را به هم بزند با او کاملا مبارزه می‌شود ولی پیام ما به مردم دنیا و کشور‌های همسایه، صلح، دوستی، تعامل و همکاری است.

پیام ما به مردم دنیا صلح و تعامل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار معدنی در حاشیه برگزاری نشست خبری رزمایش مشترک ضدتروریستی ۲۰۲۵ که با شرکت کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در منطقه آذربایجان شرقی برگزار می‌شود با تاکید بر اینکه تهدیدات تروریستی همه جانبه است اظهار کرد:سه کشور همسایه تاثیرگذار در منطقه شامل عربستان، عمان و عراق در این رزمایش میهمان ما هستند و در آن شرکت می‌کنند و همیشه ما پیام صلح و دوستی به کشور‌های منطقه ارسال کرده‌ایم.

فرمانده رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: این رزمایش پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه طراحی شده و ما همیشه با دشمن و رژیم صهیونیستی به صورت مقتدرانه چه در حوزه تروریستی و چه در حوزه تهدیدات نظامی برخورد می‌کنیم و کشور ما همچنان در سطوح مختلف از آمادگی کامل برای مقابله با دشمنان قرار دارد.

سردار معدنی ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران کانون مبارزه با تروریسم است و این رزمایش به دشمنان جمهوری اسلامی و همسایگان کاملا پیام خوبی دارد.

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: منطقه انتخاب شده در آذربایجان شرقی از لحاظ جغرافیایی و منطقه نظامی با شعار رزمایش مبنی بر تلاش همه جانبه برای مبارزه با تروریسم خوب و مناسب است.

سردار معدنی افزود: با توجه به اینکه تبریز در ادوار مختلف تاریخ به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه اسطوره مقاومت بوده است این رزمایش برای ارج نهادن به مردم این منطقه در این خطه برگزار می‌شود تا قدرت مردم این خطبه به دنیا نشان داده شود.