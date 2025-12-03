نمایشگاه اسوه با ازدواج ۸ زوج جوان در طرح ازدواج آسان در آبادان به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نمایشگاه اسوه با حضور بیش از ۸۰ پایگا‌های برتر مقاومت بسیج در آبادان به کار خود پایان داد.

سرهنگ علیرضا ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: این نمایشگاه طی دو روز در محل هیئت رزمندگان برپا شد و فعالیت‌های پایگاه‌های بسیج در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، خدمات عمومی و گروه‌های جهادی در معرض دید عموم قرار گرفت.

وی افزود: نمایشگاه اسوه هر ساله برگزار می‌شود و استعداد و عملکرد پایگاه‌های برتر معرفی می‌شود.

او تأکید کرد طرح ازدواج آسان از ابتکار‌های پایگاه اسوه است و معاونت اجتماعی سپاه پیگیری آن را بر عهده دارد.

در پایان این نمایشگاه، ۸ زوج جوان با طرح ازدواج آسان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.