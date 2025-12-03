پخش زنده
نمایشگاه اسوه با ازدواج ۸ زوج جوان در طرح ازدواج آسان در آبادان به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نمایشگاه اسوه با حضور بیش از ۸۰ پایگاهای برتر مقاومت بسیج در آبادان به کار خود پایان داد.
سرهنگ علیرضا ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: این نمایشگاه طی دو روز در محل هیئت رزمندگان برپا شد و فعالیتهای پایگاههای بسیج در حوزههای عمرانی، فرهنگی، خدمات عمومی و گروههای جهادی در معرض دید عموم قرار گرفت.
وی افزود: نمایشگاه اسوه هر ساله برگزار میشود و استعداد و عملکرد پایگاههای برتر معرفی میشود.
او تأکید کرد طرح ازدواج آسان از ابتکارهای پایگاه اسوه است و معاونت اجتماعی سپاه پیگیری آن را بر عهده دارد.
در پایان این نمایشگاه، ۸ زوج جوان با طرح ازدواج آسان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.