برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی بانوان در تبریز
نایب رئیس فدراسیون ووشوی بانون کشور گفت:امسال دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی بانوان کشور به میزبانی تبریز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،لیلا زکی زاده گفت:امسال دومین دوره مسابقات ووشو قهرمانی بانوان کشور به میزبانی تبریز در دو بخش تالو و ساندا و در ردههای سنی نوجوانان و جوانان یعنی سنین ۶ تا ۱۴ سال برگزار میشود که منتخبان این مسابقات به مسابقات جهانی که فروردین ماه ۱۴۰۵ به میزبانی چین برگزار خواهد شد اعزام میشوند.
وی به مسابقات المپیک جوانان نیز اشاره کرد و افزود:در بخش تالو نیز مسابقات المپیک جوانان در پایتخت بنگلادش داکار برگزار خواهد شد.
گفتنی است مسابقات ووشو قهرمانی بانوان کشور با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت کننده از سراسر کشور در سالن پورشریفی تبریز در حال برگزاری است.