برگزاری نخستین همایش تخصصی استانی نهج البلاغه
نخستین همایش تخصصی استانی نهج البلاغه در ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام الهیاری رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در نخستین همایش تخصصی استانی نهج البلاغه هدف از برگزاری این همایش را آشنایی هر چه بیشتر کارکنان فراجا با نهج البلاغه و رهنمودهای حضرت علی (ع) دانست و گفت:این همایش با حضور کارکنان و خانواده محترم آنها، سربازان وظیفه و بازنشستگان عزیز در بخشهای فیلم کوتاه، عکس، داستان، شعر، نقاشی و سرود برگزار شد.
وی افزود:آثار داوری شده نفرات برگزیده در همه بخشها به مسابقات کشوری که در ماههای آینده در تهران برگزار میشود راه مییابند.
گفتنی است در پایان مراسم از خانواده معظم شهدا و برگزیدگان همایش تجلیل شد.