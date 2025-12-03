پخش زنده
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با معرفی برگزیدگان این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از جمله هنرمندانی که در مراسم اختتامیه حضور داشتند، میتوان به علی نصیریان، داریوش مودبیان، علیرضا خمسه، ایرج طهماسب، محمود کلاری، مهدی کرمپور، کمال تبریری، رضا میرکریمی، رضا بابک، همایون اسعدیان، محمد حمیدیمقدم، حبیب ایلبیگی، صدف اسپهبدی، الهام اخوان، هدی زین العابدین و … اشاره کرد.
تجلیل از رضا میرکریمی و آلفرد یعقوبزاده از جمله بخشهای این مراسم بود.
معرفی برگزیدگان بخش زیتون شکسته
در ادامه برگزیدگان بخش زیتون شکسته معرفی شد، دیپلم افتخار این بخش به «از زمین صفر» به تهیهکنندگی رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوئیس و دانمارک اهدا شد.
سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعبیس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی اهدا شد.
رشید مشهراوی در پیامی تصویری که ارسال کرده بود، بیان کرد: من از فلسطین هستم، مؤسس و ناظر هنری آموزشگاهی در فلسطین خوشحالم که این فیلم در یکی از مهمترین بخشهای جشنواره انتخاب شده است. از داوران تشکر میکنم که این فیلم را مستحق دریافت جایزه دانستند این جایزه ساکنان غزه را تشویق میکند فیلم بسازند و به این باور میرسند که سینما میتواند برای آنها نجاتدهنده باشد روزهای خوبی را برای همه آرزو میکنم.
اهدای جوایز بخش چشمانداز
پس از پخش ویدئویی از داوران بخش چشمانداز، این داوران روی صحنه آمدند.
سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم «ریورستون» از سریلانکا، به کارگردانی الیت راتنایک اهدا شد.
در این مراسم اعلام شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم بهطور مشترک به ۲ اثر اهدا میشود و جایزه نقدی میان آنها تقسیم خواهد شد.
سیمرغ اول به «راند ۱۳» از تونس، به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیهکنندگی ملیک کوچباتی اهدا شد.
اعطای جوایز بخش مسابقه بینالملل
در این بخش سیمرغ بهترین فیلم به «درس آموختهها» به کارگردانی بالینت سیملر از مجارستان اهدا شد.
سیمرغ بهترین کارگردانی به «مارس تا مه» به کارگردانی مارتین پاول رپکا از چک اهدا شد.
سیمرغ بهترین فیلمنامه به «به من نگاه کن» النا کیسلوا و آن دری کونچالوفسکی و به کارگردانی ولادیمیر گراماتیکوف از روسیه اهدا شد.
سیمرغ بهترین مشارکت هنری (دستاورد هنری) به احمد مالک بازیگر «بوی پدرم» تعلق گرفت.
سیمرغ جایزه ویژه هیئت داوران به «بازگشت رودخانه» به کارگردانی ماساکازو کانکو و محصولی از ژاپن رسید. این جایزه را مایومی فوکوهارا تهیهکننده اثر دریافت کرد.