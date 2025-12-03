معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بر اساس آخرین آمار تا عصر دیروز، علائم بیماری در ۱۹۸ نفر؛ یعنی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد، مشهود شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نیکونهاد اظهار کرد: آمار مبتلایان به بیماری‌های تنفسی در استان ۱۳ درصداست که از ۱۵.۲ درصد میانگین کشوری، پایین‌تر است.

وی اضافه کرد: از روز شنبه شاهد افزایش موارد ابتلا در استان بوده‌ایم.

نیکونهاد با اشاره به سه شاخص اصلی در ارزیابی وضعیت بیماری‌های تنفسی گفت: معمولاً تعداد افراد دارای علائم، میزان بستری و درصد موارد مثبت، ملاک مقایسه قرار می‌گیرد.

نیکونهاد افزود: در سطح کشور نسبت بستری به کل مبتلایان نزدیک به ۱۶.۲ درصد است؛ اما در ایلام، این رقم کمتر از یک درصد گزارش شده است.

همچنین درصد موارد مثبت از میان افراد دارای علائم در کشور حدود ۲۹ درصد است؛ اما در ایلام این عدد کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد: هرچند شاخص‌های بستری و موارد مثبت در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است؛ اما روند ابتلا در ایلام افزایشی بوده و این موضوع نیازمند توجه جدی است.