به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کاراته قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در بخش کومیته آقایان ۱۹ تا ۲۳ آذر و بانوان ۲۴ تا ۲۸ آذر در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار می‌شود. رقابت‌های کاتا در زمان دیگری برگزار می‌شود که متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمان بندی این مسابقات در بخش آقایان به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۹ آذر: مسابقات اوزان ۵۵- و ۶۰- کیلوگرم

پنجشنبه ۲۰ آذر: مسابقات وزن ۶۷- کیلوگرم

جمعه ۲۱ آذر: مسابقات وزن ۷۵- کیلوگرم

شنبه ۲۲ آذر: مسابقات وزن ۸۴- کیلوگرم

یکشنبه ۲۳ آذر: مسابقات وزن ۸۴+ کیلوگرم

زمانبندی این مسابقات در بخش بانوان به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۴ آذر: مسابقات وزن ۵۰- کیلوگرم

سه شنبه ۲۵ آذر: مسابقات وزن ۵۵- کیلوگرم

چهارشنبه ۲۶ آذر: مسابقات وزن ۶۱- کیلوگرم

پنج شنبه ۲۷ آذر: مسابقات وزن ۶۸- کیلوگرم

جمعه ۲۸ آذر: مسابقات وزن ۶۸+ کیلوگرم

در این مسابقات ۶۴۸ ورزشکار آقا و ۶۲۸ ورزشکار خانم شرکت کرده‌اند. ضمنا مدال آوران این مسابقات به همراه نفرات منتخب سازمان تیم‌های ملی به مرحله بعدی انتخابی دعوت می‌شوند.

ارفاق وزن برای بانوان ۵۰۰ گرم و برای آقایان ۲۰۰ گرم است.

زمان پذیرش حضوری ورزشکاران، یک روز قبل از برگزاری مسابقات هر وزن از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ است و در صورت عدم حضور ورزشکار غایب تلقی می‌گردد.

همچنین حضور مربیان در مسابقات قهرمانی کشور و انجام کوچینگ ورزشکاران منوط به حضور در کلاس کوچینگ و دریافت آیدی کارت کوچینگ است.