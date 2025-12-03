پخش زنده
سازمان هواشناسی برای مناطقی از کشور بارش باران پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس جدیدترین تحلیل نقشههای هواشناسی، امروز در استانهای ساحلی خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان بارش باران،رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.
برای این مناطق به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی وکاهش دما هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
در خراسان شمالی،خراسان رضوی، کهگیلویهو بویراحمد، ارتفاعات قزوین، البرز، تهران، شمال خراسان جنوبی، یزد و اصفهان، برخی مناطق سمنان، چهارمحالوبختیاری، شمال خوزستان و فارس بارش پراکنده وزش بادو در ارتفاعات هم شاهد بارش برف خواهیم بود.
فردا در سواحل خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، یزد ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیج فارس بارش پراکندهوزش باد موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف ادامه خواهد داشت.
طی دو روز آینده، دریای خزر مواج خواهد بود.