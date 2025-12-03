جعفری و کیا دربندسری در مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته اسلالوم (مارپیچ کوچک) - ایتالیا، در جایگاه‌های ۴۱ و ۴۲ قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دومین روز مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشتهٔ اسلالوم (مارپیچ کوچک) که در پیست سولدا، ایتالیا برگزار شد، از میان ۹۹ اسکی‌باز حاضر در فهرست اولیه مسابقات، ۴۴ نفر موفق شدند هر دو مانش را به پایان برسانند.

سه نماینده اسکی آلپاین کشورمان که برای حضور در مسابقات بین‌المللی و تعیین سهمیه نهایی اعزام به المپیک زمستانی میلان-کورتینا ۲۰۲۶ در ایتالیا حضور دارند، در این رقابت‌ها شرکت کردند. در پایان دو مانش، سیدمرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۳.۸۸ ثانیه در رتبهٔ ۴۱ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۵.۴۴ ثانیه در رتبهٔ ۴۲ قرار گرفتند.

محمد ساوه‌شمشکی، دیگر عضو تیم ملی، موفق نشد مانش نخست را به پایان برساند.

این رقابت‌ها ۱۰ تا ۱۳ آذر در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار می‌شود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی میلان-کورتینا ۲۰۲۶ است.

هدایت تیم ملی بر عهدهٔ باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیاشمشکی (مربی تیم ملی) است.