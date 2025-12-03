

به گزارش خبرگزاری صداو سیمابر اساس داده‌های رسمی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا تا ساعت۷ صبح امروز، آلودگی در شهر‌های صنعتی کشور همچنان ادامه دارد.

کرج با ثبت شاخص ۲۰۱ در وضع بسیار ناسالم آلوده‌ترین شهر در صبح امروز است؛ وضعیتی که می‌تواند برای همه گروه‌های سنی مخاطره‌آمیز باشد.

در تهران، قزوین، مشهد، ارومیه و قم نیز شاخص‌ها بین ۱۰۱ تا ۱۶۹ ثبت شده و کیفیت هوا در این شهر‌ها در محدوده ناسالم برای همه قرار دارد. ادامه این شرایط، کاهش دید، افزایش آلاینده‌های تنفسی و بروز علائم ریوی برای گروه‌های حساس را به‌دنبال خواهد داشت.

در مقابل، شهر‌های تبریز، اصفهان، اهواز، قم و اراک شرایط بهتری را تجربه کرده و با شاخص‌های ۶۴ تا ۹۳ در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند با تداوم سکون هوا و انباشت آلاینده‌ها، احتمال تشدید آلودگی در ساعات آتی وجود دارد و توصیه می‌شود گروه‌های حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.