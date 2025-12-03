به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشدار سرفاریاب با اشاره به اینکه تردد در روستای دمه برای اهالی سخت و در برخی مواقع ناممکن بود گفت: یکی از خواسته‌های مهم مردم در حوزه راه که سال‌ها پیگیر بودند، بهسازی راه روستای دمه در دهستان سادات امامزاده علی (ع) بود.

خادمی افزود: با پیگیری‌های انجام شده کار بهسازی و آسفالت این مسیر ۳ و نیم کیلومتری با اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال سال‌ها قبل شروع شده بود که به کندی پیش می‌رفت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مسئولان این طرح مهم در حوزه راه تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفت.

بخشدار سرفاریاب با بیان اینکه این جاده علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب به روستای دمه که از مناطق سردسیری بخش سرفاریاب است اضافه کرد: با اتصال مسیر باغچه سادات به جاده پاتاوه دهدشت، برای مردم منطقه بسیار حائز اهمیت است.

خادمی گفت: امیدواریم ادامه مسیر تا اتصال به جاده ملی پاتاوه دهدشت که در حوزه میانتنگان است نیز بهسازی و تردد مردم از این مسیر نیز به آسانی انجام شود.

