به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تقی رحمتی گفت: ظهر یازدهم آذرماه در قاضی شهرستان سملقان، استنشاق گاز منوکسید کربن ۳ فوتی بر جای گذاشت که این حادثه در پی استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی رخ داد.

گاز مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی تولید می‌شود و در صورت استنشاق می‌تواند باعث مشکلات شدید تنفسی و حتی مرگ شود؛ بنابراین رعایت اصول ایمنی، تهویه مناسب محل سکونت و استفاده درست از وسایل گرمایشی بسیار حیاتی است.