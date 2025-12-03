پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن در قاضی شهرستان سملقان سه نفر فوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تقی رحمتی گفت: ظهر یازدهم آذرماه در قاضی شهرستان سملقان، استنشاق گاز منوکسید کربن ۳ فوتی بر جای گذاشت که این حادثه در پی استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی رخ داد.
گاز مونوکسیدکربن گازی بیرنگ و بیبو است که در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی تولید میشود و در صورت استنشاق میتواند باعث مشکلات شدید تنفسی و حتی مرگ شود؛ بنابراین رعایت اصول ایمنی، تهویه مناسب محل سکونت و استفاده درست از وسایل گرمایشی بسیار حیاتی است.