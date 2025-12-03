رئیس اداره منابع انسانی آموزش‌وپرورش کهگیلویه و بویراحمد جزئیات مربوط به زمان برگزاری آزمون استخدامی سرایداری مدارس ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره منابع انسانی و امور اداری آموزش‌وپرورش استان گفت: کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار می‌گیرد.

مهدی حمزه‌خانی افزود: آزمون در روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مراکز استان‌ها و در صورت نیاز در شهرستان‌های منتخب برگزار خواهد شد.

وی ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج شده و داوطلبان هنگام چاپ کارت از آن مطلع می شود.