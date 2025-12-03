اعلام زمان برگزاری آزمون سرایداری مدارس ۱۴۰۴
رئیس اداره منابع انسانی آموزشوپرورش کهگیلویه و بویراحمد جزئیات مربوط به زمان برگزاری آزمون استخدامی سرایداری مدارس ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع انسانی و امور اداری آموزشوپرورش استان گفت: کارت شرکت در آزمون از روز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار میگیرد.
مهدی حمزهخانی افزود: آزمون در روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در مراکز استانها و در صورت نیاز در شهرستانهای منتخب برگزار خواهد شد.
وی ساعت و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج شده و داوطلبان هنگام چاپ کارت از آن مطلع می شود.
حمزهخانی تأکید کرد: صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید نهایی اطلاعات داوطلبان نیست و اصل مدارک پس از برگزاری آزمون بررسی خواهد شد.