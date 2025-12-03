به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر گفت: در این حادثه که دیروز رخ داد، مأموران آتش‌نشانی از ایستگاه شماره ۳ عملیاتی آتش نشانی خمینی شهر به همراه یک گروه عملیاتی از آتش نشانی شاهین شهر و دوتیم از پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان خمینی شهر به محل حادثه واقع درکمربندی خمینی شهر_ شاهین شهر اعزام شدند.

آتشپاد دوم حجت‌اله کارگران افزود: در این حادثه یک سرنشین از سمند براثر شدت جراحات وارده فوت کرد و یک نفرهم مصدوم شد.

وی گفت: علت این حادثه در حال بررسی است.