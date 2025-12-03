موسسه مدیران در انگلیس اعلام کرد میزان اعتماد صاحبان مشاغل به لایحه بودجه دولت که به تازگی در مجلس رونمایی شد، به پایین‌ترین میزان رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از انتشار بودجه دولت انگلیس، اکنون فشار‌ها بر وزیر خزانه داری افزایش یافته است تا برای کمبود رشد اقتصادی، چاره‌ای بیندیشد.

"موسسه مدیران" (Institute of Directors) در انگلیس اعلام کرد میزان اعتماد صاحبان مشاغل اکنون به پایین‌ترین نصاب در این کشور رسیده است. براساس نظرسنجی "موسسه مدیران"، پس از این که وزیر خزانه داری اعلام کرد حداقل دستمزد کارکنان، از ماه آوریل سال آینده، بیش از میزان تورم افزایش خواهد یافت، صاحبان مشاغل نگران شدند که درامدشان کم خواهد شد و شرکت‌ها نیز تصمیم گرفتند کم‌تر در انگلیس، سرمایه گذاری کنند.

"آنا لیچ" (Anna Leach)، کارشناس ارشد اقتصادی در"موسسه مدیران" گفت: کاهش اعتماد مدیران مشاغل به بودجه، نگران کننده است و "ریچل ریوز" (Rachel Reeves)، وزیر خزانه داری، باید به فکر رشد اقتصادی این کشور باشد.

براساس نظرسنجی "موسسه مدیران"، فهرست اعتماد اقتصادی مدیران مشاغل در انگلیس، میزان خوش بینی این افراد را به اقتصاد این کشور نشان می‌دهد.

در نظرسنجی این موسسه آمده است که میزان اعتماد مدیران مشاغل به اقتصاد انگلیس، در ماه نوامبر به منفی ۷۳ (-۷۳) رسیده است.

روزنامه گاردین پیش‌تر به نقل از "آنا لیچ" نوشت: "برآورد‌ها نشان می‌دهد شمار کارکنان و سرمایه‌گذاری مشاغل در انگلیس، به شدت کاهش یافته و به سطوحی نزدیک شده است که در زمان همه‌گیری کووید مشاهده شد. انتظارات درباره درآمد مشاغل نیز کم شده و از همه مهم تر، اعتماد به سازمان‌های این مدیران نیز کاهش یافته است. یعنی انتشار بودجه نه تنها احساسات را در درباره اقتصاد انگلیس، بلکه در مورد رشد شرکت‌ها نیز تضعیف کرده است. " "اداره مسوولیت بودجه" می‌گوید که رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری تنها ۱.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی‌ها برای سال آینده و سه سال پس از آن نیز کاهشی پیش بینی شده است.

این اداره همچنین هشدار داد که در بودجه هیچ اقدامی وجود ندارد که "اثر مادی" بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما ۲۶ میلیارد پوند مالیات افزایش یافته است.