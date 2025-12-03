پخش زنده
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، ۶۳ هزار دانشآموز کرمانی درحال آموزش هوش مصنوعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدرضا فرحبخش با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی نوین در قالب طرح ایران دیجیتال گفت: هماکنون ۶۳ هزار نفر از دانشآموزان کرمانی در حال فراگیری برنامهنویسی و هوش مصنوعی هستند.
وی این اقدام را گامی مهم در ارتقای عدالت آموزشی و سرمایهگذاری برای آینده کشور دانست و افزود: دسترسی دانشآموزان به اینترنت باید تسهیل شود و بسیاری از مناطق روستایی که حتی راه ارتباطی فیزیکی ندارند، نیازمند اینترنت و پوشش تلفن همراه برای بهرهگیری از آموزشهای غیرحضوری هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بر لزوم توجه ویژه وزارت ارتباطات به توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق محروم استان تأکید کرد و گفت: آموزش دیجیتال و هوشمندسازی مدارس بدون دسترسی پایدار به اینترنت امکانپذیر نیست و فراهم کردن این بستر، بخشی از برنامه ملی گسترش عدالت آموزشی محسوب میشود.