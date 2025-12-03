پخش زنده
همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین(س) پیکر مطهر یک شهید خوشنام فردا در همدان تشییع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان گفت: پیکر مطهر این شهید پنجشنبه ۱۳ آذر، همزمان با سالروز وفات حضرتامالبنین(س) در پادگان سیدالشهدای همدان تشییع و تدفین خواهد شد.
سردار بهاریان با بیان اینکه مراسم وداع با پیکر مطهر شهید در روز (چهارشنبه) ۱۲ آذر در طبقه پایین شبستان حسینیه امام خمینی همدان، برگزار میشود، افزود: تشییع خودرویی ساعت هشت صبح روز پنجشنبه از ورودی سپاه انصارالحسین همدان آغاز خواهد شد.
او تأکید کرد: سپس پیکر شهید ساعت ۳۰: ۸ به روستای تفریجان منتقل میشود و مورد استقبال اهالی این روستا که مشتاق دفن شهید خوشنام در زادگاهشان بودند، قرار میگیرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان همدان، تصریح کرد: پس از آن، پیکر شهید به پادگان سیدالشهدا در مقابل سد اکباتان منتقل خواهد شد و مراسم خاکسپاری رأس ساعت ۱۰، در این مکان که یک مرکز آموزشی و تربیتی است، انجام میشود.