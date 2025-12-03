وزیر امور خارجه چین در پیامی رسمی به دولت ونزوئلا، ضمن اعلام حمایت تزلزل‌ناپذیر پکن از مبارزه مردم ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی، بر لزوم حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به‌عنوان منطقه صلح تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از منابع خبری، وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، پیامی مبنی بر همبستگی و پشتیبانی کامل کشورش از ونزوئلا را به ایوان خیل، همتای ونزوئلایی خود ارسال کرد.

این پیام در جریان دیدار سفیر چین در کاراکاس با وزیر امور خارجه ونزوئلا ابلاغ شد. در این پیام، دیپلماسی عالی‌رتبه چین با اشاره به فشار‌های خارجی، بر ایستادگی پکن در کنار کاراکاس برای صیانت از استقلال و حاکمیت ملی ونزوئلا تأکید ورزیده است.

وانگ یی در این پیام همچنین منطقه آمریکای لاتین و کارائیب را منطقه صلح خواند و ابراز اطمینان کرد که با اتحاد راهبردی میان دو کشور، پیروزی نهایی صلح و ثبات محقق خواهد شد.

این حمایت دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که ونزوئلا طی روز‌های اخیر با تهدیدات فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده رو‌به‌رو بوده است و پکن بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور‌های مستقل اعلام کرده است.