مجلس ملی ونزوئلا در اقدامی تلافی‌جویانه و تنها یک روز پس از اعلام تعطیلی دفتر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در کاراکاس، کلیات لایحه لغو عضویت این کشور در اساسنامه رم را تصویب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نمایندگان مجلس ملی ونزوئلا در نشست اخیر خود، لایحه‌ای را در دستور کار قرار دادند که هدف آن لغو قانون مربوط به تصویب اساسنامه رم (سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی) است. این لایحه در اولین دور بررسی (شور اول) با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید.

این اقدام پارلمان درست ۲۴ ساعت پس از آن صورت گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی از تصمیم خود برای بستن دفتر فنی‌اش در کاراکاس خبر داد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پرونده تحقیقات دیوان لاهه درباره اتهامات وارده به برخی مقامات ونزوئلایی درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، همچنان مفتوح است.

بر اساس تصمیم مجلس، این طرح جهت تسریع در فرایند بررسی و آماده‌سازی برای شور دوم و تصویب نهایی، به کمیسیون‌های تخصصی سیاست خارجی، حاکمیت و همگرایی و همچنین سیاست داخلی ارجاع شده است.