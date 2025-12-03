پخش زنده
جمالی نژاد:کنترل قیمت ۱۰ کالای اساسی در اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در نشست تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت تداوم نظارت میدانی و رصد دقیق بازار، تنظیم بازار را اقدامی «حساس، مستمر و دائمی» دانست.
مهدی جمالی نژاد افزود: در این نشست مقرر شد برای اقلامی مثل لبنیات، سبزیجات، میوه و خشکبار، گوشت و غلات از فردا ۱۰ کمیته و کارگروه مجزا تا روز جمعه بطور فشرده با حضور سازمانهای مرتبط ساماحدهی لازم را صورت دهند.
وی گفت: روند تنظیم بازار با جدیت بیشتر در استان دنبال میشود و دستگاههای متولی تنظیم بازار لازم است با برنامه زمانبندی مشخص اوضاع را سامان دهند.
استاندار اصفهان افزود: طرح فرماندهی نظارت واحد بر اصناف از شنبه هفته آینده در استان اجرا میشود.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه نظارت جدی و مستمر بر بازار، گسترش بازرسیهای میدانی و توزیع بهینه کالاهای اساسی ضروری است، تاکید کرد: همکاری با اتحادیهها، بازرگانان و تسهیل واردات بسیار مهم است و کاهش هزینههای مرتبط نیز اهمیت ویژه دارد. شفافیت آمار و اطلاعات، فرهنگسازی، مصرف بهینه و فعال کردن سامانههای شکایت نیز باید در کنار هم دیده شود. اینها یک بسته حمایتی برای تولید و مدیریت ارز است.
مدیر کل امور اقتصادی استانداری اصفهان هم در نشست تنظیم بازار، مهمترین چالشهای تنظیم بازار استان را قطعی حاملهای انرژی و اسیب پذیری تولید، تغییرات مداوم قیمت کالاها بدلیل افزایش ونوسانات قیمت مواد اولیه، توزیع نامتناسب اقلام وارداتی، نبود سامانههای متمرکز کشوری در حوزه تنظیم بازار عنوان کرد.
شریفی همچنین با اشاره رشد تورم برخی کالاها و خدمات استان در خصوص میانگین کشوری از جمله بخش مسکن و اجاره بها گفت: کمبود شدید نهادههای دامی، کمبود برنج خارجی در بازار، ضعف تفویض اختیار به استانها برای برخی موارد از جمله واردات نهادهها و گوشت دیگر چالشهای پیش روی تنظیم بازار است.