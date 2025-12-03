دلسی رودریگز معاون اجرایی رئیس‌جمهور ونزوئلا، حکم دادگاه آمریکایی برای فروش اجباری شرکت نفتی سیتگو (Citgo) را محکوم کرد و آن را غارت و چپاول دارایی‌های ملی این کشور خواند. وی تأکید کرد کاراکاس این فروش غیرقانونی را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دلسی رودریگز، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نفت ونزوئلا، در یک نطق تلویزیونی با لحنی شدید اللحن، اقدام دادگاه ایالات متحده در نهایی‌کردن فروش شرکت سیتگو (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ونزوئلا در آمریکا) را نتیجه تبانی میان واشنگتن و عوامل افراطی مخالف دولت ونزوئلا دانست.

رودریگز تصریح کرد: یک دادگاه آمریکایی با همدستی جریان‌های داخلی افراط‌گرا، تصمیم قطعی برای دزدیدن سیتگو گرفته است. ونزوئلا با قاطعیت این تصمیم را که به زیان منافع ملی و نهاد‌های ما اجرا شده است، رد می‌کند.

مقام ارشد دولت کاراکاس با یادآوری آغاز این روند قضایی از سال ۲۰۱۹، گفت: این طرح تحت بهانه عدم شناسایی دولت قانونی ونزوئلا، از سوی "خوان گوایدو" (رئیس‌جمهور خودخوانده) و مجلس موازی سال ۲۰۱۵ و با طراحی دولت آمریکا برای سرقت دارایی‌های استراتژیک ما کلید خورد.

وی این اقدام را در کنار سرقت طلا‌های ونزوئلا در بانک انگلستان قرار داد و آن را بخشی از یک تهاجم چندوجهی توصیف کرد که با همدستی چهره‌هایی همچون ماریا کورینا ماچادو، ادموندو گونزالس، خوان گوایدو و دیگر اعضای آنچه او باند تبهکار مجلس ۲۰۱۵ نامید، صورت گرفته است.

وزیر نفت ونزوئلا فاش کرد که از زمان توقیف کنترل سیتگو در سال ۲۰۱۹، این شرکت حدود ۲۴ میلیارد دلار سود انباشته داشته است. وی پرسید: با این پول چه کردند؟ در خود دادگاه و این روند متقلبانه ثابت شده است که این پول‌ها دزدیده شده و به خوان گوایدو پرداخت می‌شده است.

رودریگز با تأکید بر اینکه این اقدام غارت قرن است، اعلام کرد: ونزوئلا تکرار می‌کند که فروش اجباری سیتگو را که با نقض آشکار ضمانت‌های اقتصادی و حق دفاع صورت گرفته، به رسمیت نمی‌شناسد.

وی در پایان هشدار داد که دولت ونزوئلا تمام تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد تا طراحان و مجریان این غارت، اعم از مسئولیت‌های مدنی و کیفری، در برابر عدالت پاسخگو باشند.