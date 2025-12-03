سرگئی ملیک - باگداساروف، سفیر فدراسیون روسیه در ونزوئلا، ضمن اعلام تداوم پرواز‌های میان دو کشور، از بازگشت خود به کاراکاس با نخستین پرواز مستقیم از مبدأ سن‌پترزبورگ خبر داد و بر تعمیق شراکت راهبردی و ایستادگی مسکو در کنار مردم ونزوئلا تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، سفیر روسیه در کاراکاس با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، شایعات مربوط به قطع ارتباطات هوایی را رد کرد و گفت: خوشحالم که بازگشت خود به ونزوئلا را به اطلاع شما برسانم. من با استفاده از پرواز منظم و تازه افتتاح‌ شده از سن‌پترزبورگ (شهر قهرمان لنینگراد)، به میهن بولیوار، چاوز و مادورو بازگشتم.

باگداساروف با اشاره به سفر هیئت عالی‌رتبه ونزوئلایی به روسیه، از برگزاری موفقیت‌آمیز نوزدهمین نشست کمیسیون عالی بین‌دولتی خبر داد. وی تصریح کرد که در جریان این نشست، اسناد مهمی با هدف تقویت و توسعه شراکت راهبردی میان دو کشور و در راستای صلح و پیشرفت به امضا رسیده است.

دیپلمات ارشد روسیه با اشاره به آغاز ماه دسامبر، نماد‌های مشترک صلح و مقاومت را در تاریخ دو کشور یادآور شد. وی گفت: در ونزوئلا، دسامبر مسیری به سوی کریسمس و جشن عشق و صلح است؛ اما در روسیه، در آستانه هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ کبیر میهنی، دسامبر یادآور مسیر دشوار صلح پس از شکست فاشیسم در حومه مسکو در سال ۱۹۴۱ است. ارتش سرخ به جهانیان نشان داد که خیر بر شر و حقیقت بر دروغ پیروز می‌شود.

سفیر روسیه با یادآوری محاصره تاریخی لنینگراد (سن‌پترزبورگ کنونی) توسط فاشیست‌ها و مقاومت مردم آن شهر، پیامی از امید و همبستگی ارسال کرد: اکنون و در آستانه کریسمس، ما ایمان داریم که پیروزی از آن ماست و صلح فرا خواهد رسید. مردم روسیه در این دوران دشوار، همچنان به‌طور بی‌قیدوشرط در کنار مردم ونزوئلا ایستاده‌اند.