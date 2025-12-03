بارش نخستین باران پاییزی امسال در مشهد، ۱۲ آذرماه
نخستین باران پاییزی امسال امروز ۱۲ آذرماه، چهره غبار آلود مشهد را شست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نخستین باران پاییزی صبح امروز میهمان آسمان مشهد شد و پس از بیست و پنج روز هوای ناسالم، طراوت را به هوای مشهد هدیه کرد .
بنا بر دادههای سامانه پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، هم اکنون شاخص لحظهای کیفیت هوا ۱۴۹ ای کیو آی و نشانگر هوای ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۱ ای کیو آی و ناسالم برای همه افراد بود که به برکت بارش باران این آلودگی در حال کاهش است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: بارشهای پاییزی صبح امروز سطح جادههای اصلی و فرعی در بیشتر مناطق این استان را لغزنده کرده است.
یوسف بنی اسدی افزود: در حال حاضر بارش باران جادههای اصلی و فرعی در شهرستانهای مشهد، کاشمر، رشتخوار، چناران، فریمان، جغتای، بردسکن، کوهسرخ، نیشابور، تربتحیدریه، زبرخان، جوین، سبزوار، سرولایت، خوشاب، طرقبه-شاندیز و زاوه را لغزنده کرده است.
وی اضافه کرد: بارشها همچنین تردد در آزادراه مشهد - باغچه و بزرگراههای مشهد-چناران، باغچه - نیشابور و باغچه -تربتحیدریه را تحت تاثیر قرار داده است.
براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی، بارشهای پراکنده از امروز مناطق مختلف و در ارتفاعات به صورت مخلوط برف و باران تا پایان هفته با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت.