در پی بارندگی های روز گذشته
باران وبرفی که طراوات را برای خوانسار به ارمغان آورد
بارش برف در ارتفاعات و باران در مناطق مختلف طبیعت شهرستان خوانسار را زمستانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛در پی بارندگیهای روز گذشته کوههای این شهرستان سفید پوش شد و کوچه ومعابر هم در پی بارش باران طراوت پاییزی را برای این شهر به ارمغان آورده است.
همچنین در بخش برزک کاشان هم دیشب بارش باران هوای پاییزی این منطقه را با طراوت کرد.
