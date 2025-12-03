پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش از اجرای طرح سِرو اپیدمیولوژی تب دِنگی در جمعیت ایرانی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا افزود: این طرح با روش میدانی، چهرهبهچهره و در تمامی گروههای سنی انجام شده است.
او گفت: اجرای این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ابتلای جمعیت پیشین کیش به تب دِنگی و ارزیابی ایمنی احتمالی در برابر بیماری انجام شده است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: جزیره کیش به دلیل شرایط آبوهوایی و حضور پشه آئدس بهعنوان ناقل بیماری، نیازمند پایشهای منظم و علمی است.
دکتر رضانیا، افزود: فرآیند نمونهگیری با رضایت آگاهانه شهروندان و تکمیل برگه های مربوطه انجام شد و همزمان آموزش چهرهبهچهره درباره پشه آئدس، راههای پیشگیری و اهمیت بررسی محیطی به افراد ارائه شد.
او تصریح کرد: ۵۰ نمونه از جمعیت تحت پوشش مراکز سلامت فارابی و بوعلی در یک روز جمعآوری شد و نمونهها برای انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه مرجع بوعلی بندرعباس ارسال شده است.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با قدردانی از تلاشهای گروه های اجرایی، گفت: این فعالیت با همکاری واحد مبارزه با بیماریها و واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت کیش انجام شد.
دکتر رضانیا با اشاره به اهمیت اجرای طرح در ارتقای نظام مراقبت بیماریها در کیش، خاطرنشان کرد: نتایج نهایی طرح پس از تکمیل مراحل آزمایشگاهی و تحلیل دادهها اعلام خواهد شد و بیشک به برنامهریزیهای آینده برای کنترل پشه ناقل و پیشگیری از تب دِنگی کمک زیادی خواهد کرد.