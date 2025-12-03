پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: طرح خدمات رسانی به توانیابان خراسان جنوبی که پیش از این تنها در ۹ کد انجام میشد اکنون به ۵۹ کد افزایش یافته است.
علی اربابی افزود: طرح خدمات رسانی به معلولان و توانیابان زیر پوشش بیمه سلامت خراسان جنوبی با همکاری سازمان بهزیستی استان در حال اجرا است که اکنون کدهای خدماتی در حوزههای مختلفی همچون ارتوپدی فنی یا اعضای مصنوعی، شنوایی سنجی، کار درمانی، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، توانبخشی قابل ارائه توسط پزشکان متخصص به افراد واجد شرایط ارائه میشود.
وی گفت: شرط استفاده از طرح خدمات توانبخشی این نهاد، در گام اول برخورداری از بیمه پایه سلامت و معرفی نامه از سازمان بهزیستی خراسان جنوبی و نشان دار شدن در سامانه مربوطه است، چنانچه شخص توانخواهی توسط پزشک یا سازمان بهزیستی نشان دار نشده باشد میتواند با ارائه فاکتور پرداخت براساس تعرفه هزینههای مربوط به دارو، درمان و ... را دریافت کند.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: در زمان کنونی ۶ نوع از اختلالات توانیابان شامل جسمی حرکتی، کم توان ذهنی، اختلالات روانی، بینایی، شنوایی، صوت و گفتار و همچنین بیماری اوتیسم سطح یک تا سه میبایست توسط اداره کل بهزیستی استان به بیمه سلامت معرفی و در سامانه نشاندار شوند.
اربابی گفت: افراد دارای اختلال اتیسم نشان دار شده در سامانههای بیمه سلامت با حمایت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بدون محدودیت سنی از خدمات این بیمه استفاده میکنند.
وی میزان تعرفه پرداختی توسط بیماران اوتیسم در مراکز غیردولتی را ۲۰ درصد عنوان کرد و افزود: ۸۰ درصد میزان تعرفه پوشش خدمات توانبخشی اوتیسم در مراکز درمانی خصوصی توسط بیمه سلامت و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج و همچنین ۱۰۰ درصد آن در بخش دولتی توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی درباره نوع تعرفهگذاری و نحوه پرداخت هزینههای درمان برای توانخواهان گفت: در زمان کنونی این دسته از بیماران تحت پوشش بیمه سلامت تنها ۳۰ درصد تعرفههای بخش دولتی و خصوصی را پرداخت میکنند و ۷۰ درصد توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
اربابی با اشاره به اهمیت داشتن بیمه پایه درمان، گفت: هم استانیها میتوانند با شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* از طریق گوشی همراه خود از داشتن بیمه پایه درمان و یا اعتبار آن مطلع شوند و در صورت فاقد پوشش بودن و یا اعتبار نداشتن بیمه، برای این مهم اقدام کنند تا در مواجهه با هزینههای درمان و دریافت خدمات درمانی دچار مشکل نشوند.