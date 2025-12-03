پخش زنده
۶ مصدوم راهی بیمارستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در پی وقوع یک تصادف زنجیرهای در شب گذشته، ۶ نفر مصدوم شدند که با تلاش تیمهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
شب گذشته حوالی ساعت ۱۹:۰۰، یک مورد تصادف زنجیرهای میان خودروهای سواری و یک دستگاه تریلی در محور اراک به قم به واحد ارتباطات اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت این گزارش، آمبولانسهای پایگاههای اورژانس محسن حیدری خیرآباد و امیرالمؤمنین(ع) معصومیه به محل حادثه اعزام شدند.
کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات تخصصی فوریت پزشکی و تریاژ مصدومان، ۶ نفر از آسیبدیدگان این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.