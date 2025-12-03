پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در هفتمین جلسه شورای اشتغال خوزستان گفت: بیش از ۷۰ درصد دستگاههای متعهد، نیمی از تعهدات اشتغالی خود را محقق کردهاند و بالغ بر ۲۳ هزار فرصت شغلی در سامانه رصد استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی، در نشست شورای اشتغال استان گفت: بیش از ۷۰ درصد از دستگاههای متعهد اشتغال، ۵۰ درصد تعهدات خود را عملی کردهاند و تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی به بانکها و دستگاهها ابلاغ شده است.
وی افزود: مقرر شد بانکها و نهادهای حمایتی با یکدیگر همکاری کنند و نسبت به پرداخت تسهیلات، تسهیلات لازم را انجام دهند و در شهرستانهایی که فاقد بانک هستند، شعب جدیدی ایجاد شود.
کاظمنسب الباجی تأکید کرد: مسئله بانکهایی که همراهی نمیکنند از جمله بانک رسالت، توسط مدیرکل اقتصاد و دارایی استان پیگیری و حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا امروز ۵۰ درصد معادل ۲۳ هزار و ۳۶۴ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است، گفت: صحتسنجی این آمار ۸۲ درصد است و از فرمانداران و دستگاهها و بانکها میخواهیم تلاش بیشتری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به تسهیلات ابلاغشده تصریح کرد: بر اساس بند تبصره ۱۵ قانون بودجه و بندهای ۷۱ و ۷۲، مبلغ ۱۲۹۰ میلیارد تومان اعتبار و همچنین ۲۴۸۷ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه با بهره ۴ درصد برای استان در نظر گرفته شده که در اختیار نهادهای حمایتی و دستگاهها قرار میگیرد تا حداکثر جذب را در استان داشته باشیم.
او خاطرنشان کرد: مقرر شد اعطای تسهیلات فقط با یک ضامن انجام شود و اسناد موجود در روستاها نیز برای ضمانت متقاضی تسهیلات مورد قبول باشد.
کاظمنسب الباجی در پایان بر لزوم زمانبندی دقیق برای اجرای طرحهای اشتغال و همچنین موضوع تأمین سوخت کشاورزان و پیگیری بیمه کشاورزی تأکید کرد.