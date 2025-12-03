به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حاتمی در جلسه کمیته راهبردی طرح آبادانی و پیش‌رفت اجرای منظومه‌های روستایی این شهرستان افزود: بنیاد علوی در ستاد ۴۰۴۰ متعهد شده بود که در خداآفرین دو باب مدرسه بسازد و همچنین بخشی از نیاز مالی پنج هزار میلیارد تومانی طرح‌های نیمه‌تمام و اشتغالزا را در قالب تسهیلات بانکی تأمین کند ولی هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است.

وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌ها با تکیه بر ظرفیت بومی روستاییان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای آبادانی و پیش‌رفت روستایی، تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، تقویت زیرساخت‌های روستایی از جمله مدارس از اهداف ستاد ۴۰۴۰ است.

حاتمی خاطر نشان کرد: در استان آذربایجان‌ شرقی، شهرستان‌های خداآفرین و هریس به عنوان دو شهرستان آزمایشی (پایلوت) در ستاد ۴۰۴۰ انتخاب شده اند و چنانچه برنامه‌های این طرح درست اجرا شود، بخش عمده مشکلات اقتصادی و زیرساختی این شهرستان برطرف خواهد شد.