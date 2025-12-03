استاندار خراسان رضوی:
واگذاری بسیاری از اختیارات به فرمانداران در خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی گفت: بسیاری از اختیارات قابل واگذاری، بدون تردید به فرمانداران سپرده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، غلامحسین مظفری عصر سهشنبه در نشست با فرمانداران شهرستانهای خراسان رضوی با اشاره به اینکه بازوی اجرایی ما در شهرستانها فرمانداران هستند اظهار کرد:بحثهای فنی، کارشناسی، شهرسازی، مسائل اداری، رفتوآمد، مرخصی و اضافهکار، همچنین آموزش دهیاران و ایجاد فضای آموزشی باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد.
وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم که حداکثر بهرهوری را از سیستم داشته باشیم و حداقل اصطکاک بین مجموعهها شکل بگیرد و در عین حال شان نظارتی مجموعه استان نیز حفظ شود.
مظفری افزود: در شهرستانها ظرفیتهایی برای واردات دانههای روغنی و نهادههای دامی وجود دارد و تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی یک فرصت چهار ماهه است که باید با سرعت از آن استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: شرایط کشور، استان و بسیاری از شهرستانها از نظر معیشتی و اقتصادی سخت است، اما در دل همین شرایط، فرصتهای مهمی هم وجود دارد.
مظفری افزود: برخی شهرستانها سند توسعه خود را بهروز کردهاند و آمایش سرزمینی را در سطح شهرستانی و استانی اجرایی کردهاند. انتظار میرود همه شهرستانها بر مبنای شرایط و امکانات خود، از ظرفیتهای موجود استفاده کنند و تکتک شاخصها را کنار هم قرار داده و آمار دقیق، شفاف و روشن داشته باشند.
وی با اشاره به بهبود فضای کسبوکار اضافه کرد: سال گذشته رتبه ۲۲ بهبود کسبوکار کشور را داشتیم، اما در ۲ دوره ارزیابی اخیر به رتبه اول رسیدهایم و این نتیجه تلاش مستمر، پیگیریهای هفتگی و برگزاری جلسات منظم است.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: برای هر موضوعی حتی اگر کوچک به نظر برسد، در حوزه اقتصاد، تجارت، سرمایهگذاری و صنعت باید جدی وارد شویم. موظف هستیم مساله را حل کنیم و هیچ برخورد شخصی، لجبازی یا کوتاهی در کار مردم و بخش خصوصی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی استانی و منطقهای، حضور فعال فرمانداران شهرستانهای مرتبط بسیار اثرگذار است. این دیپلماسی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتیجهبخش بوده است.
مظفری با اشاره به چالش آب افزود: یکی از مهمترین چالشها مساله آب است. اما در همین حوزه هم میتوان با مدیریت صحیح، فناوری نوین و استفاده از تجربیات موفق، کارهای بزرگی انجام داد. باید سراغ کسانی رفت که توان، دانش و تجربه دارند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مسیر واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی باید تسهیل شود. خیلی از افراد برای رفع تعهدات ارزی و انجام واردات آمادگی دارند.
مظفری درباره انتخابات پیشرو نیز گفت: اطمینان دارم انتخابات به خوبی برگزار خواهد شد. فرمانداران تجربه، دانش و آموزش کافی دارند. مشارکت هرچه بیشتر باشد، کیفیت انتخابها نیز بهتر خواهد شد. شوراهای مشورتی و راهبردی بازوهای ما در شهرستانها هستند.
وی افزود: باید دلخوریهای ایجاد شده را کاهش داد، همگرایی را تقویت و به افزایش مشارکت کمک کرد، زیرا این موضوع برای آینده شهرستانها و کشور بسیار حیاتی است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: مدیران کل و اعضای ستاد استانداری باید پشتیبان فرمانداران باشند تا بتوان با قدرت به مردم خدمت کرد.