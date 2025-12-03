پخش زنده
دو هیئت پارلمانی از کشورهای قطر و تاجیکستان برای حضور در اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) وارد مشهد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: سایر گروههای پارلمانی تا صبح امروز، چهارشنبه وارد مشهد میشوند تا در آیین افتتاحیه اجلاس کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) شرکت کنند.
احمد معصومی فر افزود: مشهد میزبان ۱۵ هیئت پارلمانی از کشورهای آسیایی در اجلاس است که روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی متولی برگزاری اجلاس مجمع مجالس آسیایی است، اما برای نخستین بار است که اجلاس مجمع مجالس آسیایی به میزبانی ایران در شهری به جز تهران برگزار میشود.
ایده تاسیس «مجمع مجالس آسیایی» یا «آپا» برای اولین بار توسط مرحوم «حسین شیخالاسلام» نماینده فقید مجلس هفتم مطرح شد که از حامیان شکلگیری «بازار یکپارچه انرژی آسیا» و امضای معاهده دوستی بین کشورهای آسیایی بود.
سرانجام با تقاضای تعدادی از کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا مبنی بر تاسیس نهادی مشابه پارلمان اروپا، پس از تصویب منشور ۱۱ مادهای در اجلاس داکا (پایتخت بنگلادش) در سپتامبر ۱۹۹۹، «مجمع پارلمانهای آسیایی برای صلح» با هدف توسعه دموکراسی، حقوق بشر و ثبات منطقهای تاسیس شد که نخستین تجربه کشورهای آسیایی در ایجاد یک پارلمان آسیایی بود.
عنوان «مجمع پارلمانهای آسیایی برای صلح» در هفتمین اجلاس مجمع عمومی مورخ دوازدهم تا چهاردهم نوامبر ۲۰۰۶ (آبانماه ۱۳۸۵) در تهران به «مجمع مجالس آسیایی» تغییر یافت.
در بیانیه تهران بر نقش پارلمانهای آسیایی در پیشبرد دموکراسی، مبارزه با تروریسم و چندجانبهگرایی تاکید شد.
«مجمع مجالس آسیایی» تا سال ۲۰۲۳ شامل ۴۳ پارلمان عضو و ۳۰ پارلمان ناظر بود.