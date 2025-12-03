مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از برخورد قانونی با گرانفروشان و احتکارکنندگان کالا‌های اساسی و اخلالگران اقتصادی بازار با اشد مجازات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: هرگونه نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه در حکم احتکار محسوب و با متخلفان با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

سید حمزه لقمانی افزود: بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با جدیت بازرسی‌ها را در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی و اقتصادی در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز ویژه گرانفروشی و احتکار و عدم عرضه کالا‌های اساسی و استراتژیک مردم سریعا گزارش تخلف را تکمیل و به تعزیرات ارسال تا شعب ویژه فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

لقمانی گفت: در شرایط فعلی و موجود به همه شرکت‌های تولیدی و توزیعی هشدار داده می‌شود بدون وقفه کالا‌های خود را با نگاه تنظیم بازار مدیریت و در صورت اخفاء و امتناع از عرضه کالا‌ها به قصد گرانفروشی و به عنوان محتکر پرونده تشکیل و به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

به گفته لقمانی در چند روز گذشته در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان چندین پرونده کشف کالا شامل آرد و برنج از سوی پلیس و دستگاه‌های نظارتی و جهاد کشاورزی و صمت تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.