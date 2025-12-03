به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۱۲ آذر، میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آبادان، آغاجاری، بهبهان، خرمشهر و شادگان در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته است.

همچنین میزان آلاینده‌ها در شهر‌های اهواز، کارون، سوسنگرد، ماهشهر و هویزه نشان دهنده وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.