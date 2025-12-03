صنعت پنبه در بشرویه نیازمند ایجاد صنایع لینترگیری و ریسندگی
سهم ۴ درصدی بشرویه در تولید پنبه کشور، نیاز این منطقه به ایجاد صنایع لینترگیری و ریسندگی را افزون کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بشرویه گفت: شهرستان بشرویه با ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه ۹ هزار و ۵۲۰ تن پنبه وش، تولید حدود ۴ درصد از پنبه کشور را به خود اختصاص داده و بهدلیل کیفیت بالای الیاف، از مراکز مهم تولید پنبه باکیفیت در ایران به شمار میرود.
آذری افزود: کشت پنبه در بشرویه سالانه ۳۲۵ هزار نفر- روز اشتغال ایجاد میکند و در ۲ هزار و ۵ هکتار از مزارع آن کشت به روش مستقیم انجام میشود که این شهرستان را در کشور پیشرو کرده است.
وی گفت: بشرویه همچنین یکی از قطبهای تولید بذر پنبه با تولید سالانه ۷۶۰ تن بذر گواهیشده و انواع بذر الیت، سوپر الیت و نوکلئوس است.
سرپرست مدیریت جهادکشاورزی بشرویه همچنین با بیان اینکه بشرویه رتبه نخست کشت پنبه در استان است افزود: این شهرستان با مشکلاتی نظیر قیمت پایین تضمینی و نبود صنایع تبدیلی مواجه است و ایجاد صنایع لینترگیری و ریسندگی و تعیین قیمت تضمینی منصفانه جهت جلوگیری از هدررفت ظرفیت اقتصادی منطقه ضروری است.