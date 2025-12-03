پخش زنده
بیش از ۵۵ درصد مجتمعهای خدمات رفاهی خراسان جنوبی مناسب سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از اجرای اقدامات اجرایی، نظارتی و آموزشی در راستای مناسبسازی فضاهای اداری و مجتمعهای خدماتی–رفاهی استان برای افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: بیش از ۵۵ درصد مجتمعها به استانداردهای لازم رسیدهاند.
جلالزاده افزود: در چارچوب سیاستها و برنامههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و برای ارتقای سطح دسترسی افراد دارای معلولیت، مجموعهای از اقدامات اجرایی، نظارتی و آموزشی در سطح ادارهکل، ادارات شهرستانی و مجتمعهای خدماتیرفاهی خراسان جنوبی انجام شده است.
وی گفت: در بخش سیاستگذاری، الزامات، ضوابط فنی و استانداردهای مناسبسازی به تمامی ۳۸ مجتمع خدماتیرفاهی استان ابلاغ شد و همزمان ادارهکل و ۱۳ اداره شهرستانی نیز در قالب بخشنامهها و دستورالعملهای داخلی، در مسیر اجرای مناسبسازی فضاهای اداری قرار گرفتند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: اصلاحات اولیه در ورودیها، مسیرهای دسترسی، سرویسهای بهداشتی و فضاهای اربابرجوع ادارات آغاز شده و بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.
وی افزود: در حوزه مجتمعهای خدماتیرفاهی، بیش از ۵۵ درصد از مجتمعهای خدماتی رفاهی استان مطابق استانداردهای مناسبسازی تجهیز شدهاند.
جلال زاده با اشاره به انجام بازدیدهای نظارتی با همراهی ادارهکل بهزیستی استان افزود: در این بازدیدها وضعیت موجود مجتمعها و ادارات ارزیابی، نواقص شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم به مدیران دستگاهها ابلاغ میشود.
به گفته وی روند نظارت تا تکمیل مناسبسازی در همه واحدها ادامه خواهد داشت.
جلال زاده همچنین برای ارتقای توان تخصصی مدیران، دوره آموزشی «مناسبسازی اماکن و خدمات برای افراد دارای معلولیت» با همکاری اداره کل بهزیستی استان با حضور مدیران هر ۳۸ مجتمع خدماتیرفاهی برگزار شد.