معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: رقابت‌های انتخاباتی در برخی مناطق رنگ و بُعد هویتی یا قومی پیدا می‌کند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمد علی نبی پور عصر دیروز در نشست با فرمانداران شهرستان‌های خراسان رضوی گفت: این امر لزوم برنامه‌ریزی امنیتی، تدوین اطلس امنیتی و رصد گسل‌های اجتماعی و فرهنگی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های احتمالی در مشارکت روستا‌ها در انتخابات شورا‌های روستایی افزود: در برخی روستا‌ها ممکن است تعداد داوطلبان کمتر از حد نصاب باشد لذا لازم است از همین اکنون برنامه‌ریزی شود و این موضوع در تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها لحاظ شود.

نبی پور اضافه کرد: در روستا‌های کوچک، حتی ابطال یک صندوق رأی می‌تواند حاشیه‌سازی گسترده‌ای ایجاد کند، ازاین‌رو باید حساسیت بیشتری نسبت به صحت فرآیند‌ها داشت.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه انتخابات محلی به‌طور طبیعی تنش‌های بیشتری دارد، اظهار کرد: کوچک‌ترین خدشه در سلامت انتخابات پذیرفتنی نیست و باید تمام مراحل با نهایت دقت و انضباط اجرایی دنبال شود.

نبی‌پور تاکید کرد: انتخابات تعطیل‌بردار نیست و همه موظفیم بر اساس قانون، کار را با جدیت و برنامه‌ریزی پیش ببریم، مردم نیز باید مطمئن باشند که انتخابات طبق زمان‌بندی و بدون وقفه برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به اینکه انتخابات پیش‌رو برای نخستین‌بار در کشور به‌صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: در سال ۱۴۰۰ بخشی از انتخابات شورا‌ها در مشهد به‌صورت ماشینی برگزار شد، اما اکنون تمام روستاها، شهر‌ها و مناطق استان در فرآیندی کاملاً الکترونیک وارد می‌شوند و قطعا این موضوع، پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد.

نبی‌پور تاکید کرد: حتی در صورت وجود محدودیت، برگزاری انتخابات متوقف نمی‌شود؛ بنابراین همه فرمانداران و بخشداران باید برای تک‌تک مراحل، از تشکیل هیئت‌های اجرایی تا زمان‌بندی ثبت‌نام‌ها، برنامع مشخص داشته باشند.

وی با اشاره به نقش هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورا‌ها ادامه داد: نظارت در انتخابات شورا‌ها باید با شناخت دقیق قانون، تعامل سازنده با ناظرین و در عین حال حفظ جایگاه قانونی مجریان دنبال شود.

نبی‌پور با اشاره به بازدید‌های میدانی خود و مدیرکل سیاسی استانداری از شهرستان‌ها اضافه کرد: گفت‌وگوی مستقیم با فعالان سیاسی، نخبگان، زنان، جوانان، گروه‌های اجتماعی و مذهبی ضروری است. این نشست‌ها علاوه‌بر ایجاد تعامل، موجب وفاق و همگرایی در شهرستان‌ها می‌شود. فرمانداران هم باید اینگونه نشست‌ها را در شهرستان برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح تاکید کرد و افزود: ابهامات و اطلاعات نادرست می‌تواند موجب سوء برداشت و ایجاد مشکل در فرآیند انتخابات شود، وظیفه ما این است که با ارتباط‌گیری مؤثر و اطلاع‌رسانی دقیق، فضای انتخاباتی سالم و آرام را در استان فراهم کنیم.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.