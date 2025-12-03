به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علی آبادی در مراسم جشن معلولان این شهرستان با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض برای احداث مسکن مددجویی در نظر گرفته شده است افزود: تا پایان امسال ۱۲ واحد مسکن مددجویی به معلولان این شهرستان تحویل داده خواهد شد.

وی گفت: در این شهرستان برای یک هزار و ۷۷۰ معلول تشکیل پرونده شده است و اداره بهزیستی هشترود با دارا بودن ۱۴ مرکز خدمات توان بخشی فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، درمان‌های جراحی، کمک به ساخت مسکن، تامین هزینه‌های درمانی، تامین هزینه‌های تحصیلی و تامین لوازم توانبخشی و نیز با پرداخت تسهیلات خود اشتغالی و پرداخت مستمر ماهانه از این عزیزان حمایت می کند.

رئیس اداره بهزیستی هشترود از تشکیل پرونده تسهیلات اشتغالزایی برای ۱۴۸ نفر از مدد جویان و معلولان خبر داد و گفت: ۲۰۳ نفر از معلولان و مددجویان برای دریافت حق بیمه خویش فرمایی و کار فرمایی معرفی شده‌اند.