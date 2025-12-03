پایان فعالیت پنهانی قصاب غیرمجاز در یاسوج
با هوشیاری کارشناسان دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد در شناسایی قصاب متخلف فروشنده گوشت کشتار غیرمجاز، به فعالیت چندین ساله وی خاتمه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در پی گزارش مردمی و بازرسیها، فردی را که بهصورت مخفیانه اقدام به فروش گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز دام در شهر یاسوج میکرد، شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر کنند.
چارلنگ افزود: پس از بررسیها مشخص شد این فرد در چندین سال بدون رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت دامپزشکی، به کشتار و عرضه غیرقانونی گوشت دام اقدام می کرد که در هنگام مراجعه کارشناسان دامپزشکی برای بازرسی، فرد متخلف با آنان درگیر شد که با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی، بلافاصله بازداشت شد.
وی ادامه داد: در این بازرسی ها ۴۴ کیلوگرم گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز دو راس گوسفند کشف و پس از بررسیهای اولیه و محرز شدن اقدام خلاف بهداشت عمومی و امنیت غذایی، به دستور مراجع قضایی ضبط و معدوم شد.
مدیر کل دامپزشکی استان با تأکید بر تداوم نظارتهای میدانی و پیگیری جدی تخلفات، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به عرضه گوشت یا فرآوردههای دامی بدون مهر بهداشتی دامپزشکی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ پاسخگویی دامپزشکی اعلام و گوشت قرمز مورد نیاز را صرفا از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی که دارای لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی الصاق شده بر روی لاشهها خریداری کنند.
این دومین شناسایی مرکز غیرمجاز کشتار دام در شهر یاسوج طی هفته جاری بوده است.