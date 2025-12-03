پخش زنده
امروز: -
کشت تنباکو در ۱۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه بهده و دشتی شهرستان پارسیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان پیش بینی کرد: امسال حدود۴۵۰ تن تنباکو برداشت شود.
مسعود پلنگی گفت: کاشت تنباکو هر سال از اوایل آذر آغاز شده و تا نیمه دی ادامه دارد و برداشت آن نیز از نیمه دوم فروردین تا اواخر اردیبهشت صورت میگیرد.
وی افزود: ارقام تنباکو در شهرستان پارسیان از نوع بومی بوده و مناطق مهم و عمده کشت این محصول روستای بهده و منطقه دشتی این شهرستان است.
بیشتر بخوانید؛ آغاز کشت تنباکو در بندرلنگه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان گفت: محصول تنباکوی تولید شده در پارسیان به دلیل مرغوبیت و شهرتی که دارد علاوه بر هرمزگان، در استانهای هم جوار و نیز سایر استانها عرضه میشود.
پلنگی افزود: کشت تنباکو در شهرستان پارسیان مجهز به سامانه نوین آبیاری تحت فشار است که این امر گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید است.