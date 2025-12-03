به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار دکتر قربانی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: دولت منابع مالی قابل توجهی در حوزه روستاها و دهیاری‌ها اختصاص داده است و نتیجه این رویکرد، توسعه و تثبیت جمعیت روستایی خواهد بود.

استاندار کرمانشاه افزود: در دولت چهاردهم ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان (از بهمن سال گذشته و ۸ ماه امسال) اختصاص یافته است که رشد ۲۵۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد.

حبیبی با بیان اینکه اکنون حداقل رسوب اعتبار در دهیاری‌های استان کرمانشاه وجود دارد گفت: در حال حاضر ۹۰۰ پروژه روستایی در حال انجام است.

وی افزود: امروز علاقه به بازگشت به روستا وجود دارد و با حمایت‌های دولت می‌توانیم این روند را تقویت کنیم و بسیاری از روستاها، به‌ویژه در بخش فیروزآباد و منطقه اورامانات، ظرفیت‌های بالایی در گردشگری و صنایع دستی دارند و نیازمند حمایت هستند.

استاندار کرمانشاه یکی از مشکلات مهم استان را حوزه پسماند در مناطق روستایی دانست و افزود: نباید مراکز دفن زباله متعدد باشد؛ باید مدیریت آن متمرکز شود و تجربیات موفق از جمله تفکیک و پردازش زباله و تولید سوخت از پسماند، الگوی مناسبی است.

وی از توزیع چند مرحله‌ای خودروهای حمل زباله و افزایش رضایت مردم خبر داد و خواستار حمایت سازمان دهیاری‌ها برای تأمین خودروهای حمل زباله و خودروهای آتش‌نشانی برای استقرار در بخش‌ها به‌ویژه برای شهرستان‌های غربی استان شد.

حبیبی با اشاره به مصوبه دولت درباره ساماندهی تجارت مرزی گفت: بر اساس این مصوبه، درصدی از عواید کالاهای وارداتی به مرزنشینان اختصاص می‌یابد و اکنون برای افراد فاقد شغل و بیمه در مناطق مرزی درآمد ایجاد شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی استان افزود: بسیاری از این مناطق به‌قدری زیبا و با استعداد هستند که انسان ترجیح می‌دهد در آنجا سکونت کند.