استاندار خوزستان گفت: لایروبی اروند و راهآهن شلمچه–بصره دو محور اساسی همکاری ایران و عراق هستند و با ایجاد بازارچه مرزی مشترک، توسعه گردشگری سلامت و تبادلات دانشگاهی، روابط دو کشور وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده گفت: درباره روابط ایران و عراق، دو موضوع اساسی در دستور کار قرار دارد؛ یکی لایروبی اروند و دیگری راهآهن شلمچه–بصره.
وی افزود: بخش نخست این طرح بهعنوان یک کار مطالعاتی و سپس اجرایی در حال پیگیری است و بخش دوم نیز شامل تعهداتی است که از سوی ما در حال انجام است.
استاندار خوزستان اظهار کرد: اخیراً مذاکراتی با طرف عراقی انجام شده تا آنها نیز به تعهدات خود در زمینه احداث خطآهن شلمچه–بصره عمل کنند. یادداشت تفاهمی با کشور عراق امضا شده که بر اساس آن، یک بازارچه مرزی مشترک میان ایران و عراق در شلمچه ایجاد خواهد شد.
وی گفت: همچنین درباره ایجاد یک معبر جدید در واصلیه عراق، که از بهمنشیر تا آبادان امتداد دارد، توافقاتی صورت گرفته است. تردد خودروها میان ایران و عراق از مرز چذابه نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
موالیزاده اظهار کرد: دستگاه ایکسری کامیونی در مرز شلمچه مستقر شده و قرار است در آینده نزدیک در مرز چذابه نیز تجهیزات مشابهی نصب شود. در این مدت، دیدارهای متعددی با استانداران بصره و میسان عراق داشتیم و هیئتهای مختلفی میان دو کشور مبادله شدند.
وی گفت: ظرف دو ماه آینده، نمایشگاه توانمندیها و محصولات تولیدی خوزستان در بصره برگزار خواهد شد و طرف عراقی نیز دو ماه بعد نمایشگاه مشابهی را در آبادان برپا خواهد کرد.
استاندار خوزستان افزود: در حوزه گردشگری سلامت، برنامهریزی شده تا بیمارستان قلب خرمشهر تکمیل و تجهیز شود تا بتواند در جذب بیماران عراقی نقش مؤثری ایفا کند.
موالیزاده ادامه داد: در زمینه پذیرش دانشجویان عراقی نیز اقداماتی انجام شده تا آنان بتوانند در دانشگاههای آبادان و خرمشهر تحصیل کنند و روزانه میان بصره و محل تحصیل خود رفتوآمد داشته باشند.
وی تصریح کرد: این اقدامات نیازمند هماهنگی میان دستگاههای ذیربط است و خوشبختانه در بخشهای مختلف، گامهای مؤثری برداشته شده است. هرچه جلوتر میرویم، افق همکاریهای مشترک میان دو کشور روشنتر میشود.
موالیزاده تأکید کرد: در موضوع اربعین نیز همکاری بسیار خوبی با طرف عراقی داشتیم و اتاق عملیات مشترکی میان دو کشور تشکیل شده که همچنان فعال است.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همکاریها، در حوزه اقتصادی نیز به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.