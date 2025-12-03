به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مهاباد گفت: امسال با هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان بیش از ۷۴ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان با همراهی دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی رفع تصرف شده است.

سوران کریمی درحاشیه اجرای رفع تصرف اراضی ملی در این شهرستان افزود: ارزشی ریالی این میزان زمین رفع تصرف شده بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کریمی اظهارکرد: نیرو‌های یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در پیشگیری از تصرف اراضی ملی در تمامی روز‌های هفته و در طول شبانه روز گشت‌های منظم و دقیقی دارند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مهاباد افزود: جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان است.