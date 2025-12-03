به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: از این شبکه چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

وی گفت: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این مهم‌ترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی با استفاده از پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکه‌ها تاسرشاخه‌ها و اعضای رده پایین‌تر شناسایی شدند.

بیشتر بخوانید؛ دستگیری اعضای باند سازمان یافته قاچاق کلان سوخت در هرمزگان

قهرمانی گفت: ۶ تن از سر شبکه‌های اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

وی افزود: شماری از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.