رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یک شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت با ۱۰ هزار عضو در استان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: از این شبکه چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
وی گفت: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این مهمترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی با استفاده از پیچیدهترین تاکتیکها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکهها تاسرشاخهها و اعضای رده پایینتر شناسایی شدند.
قهرمانی گفت: ۶ تن از سر شبکههای اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی افزود: شماری از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.