پخش زنده
امروز: -
پیش فروش بلیت سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به میزبانی همدان به طور رسمی از امروز آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از چهاردهم تا بیستم آذرماه جاری با شعار «کودک امروز-روایت تازه-صحنه فردا» آغاز خواهد شد و بر این اساس، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگوارشاد اسلامی استان همدان از پیشفروش بلیت نمایشها از امروز دوازدهم آذر خبر داد.
به گفته معصومه حدادی بخش زیادی از بلیتها از طریق سایت گیشه تئاتر عرضه میشود و علاقمندان میتوانند از امروز برای خرید بلیت اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه همانند سالهای قبل سانس صبح به مدارس اختصاص دارد، افزود: هماهنگیهای لازم با مدارس و مهد کودکها انجام شده است، سانسهای بعدازظهر نیز مختص خانوادههاست و بلیت نمایشها پیشفروش میشود.
مدیر کمیته اجرایی سیامین جشنواره تئاتر کودکونوجوان همدان تأکید کرد: بخشی از ظرفیت سالنها به شکل رایگان برای ادارات مرتبط با حوزه کودکونوجوان مانند بهزیستی و کمیته امداد و همچنین کودکانونوجوانان بیبضاعت در نظر گرفته شده و پیشبینی ما این است که با احتساب بخشهای صحنهای، خیابانی، سفیران شادی و تماشاخانههای سیار، تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان همدانی از برنامههای جشنواره بهرهمند شوند.