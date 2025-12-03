پخش زنده
این روزها با توجه به کاهش ذخایر خونی در استان اردبیل , بسیاری از بیماران چشم انتظار اهدای خون هموطنان هستند.
مدیرکل انتقال خون استان اردبیل اهالی خیرخواه و نوعدوست این استان را به اهدای خون دعوت و اعلام کرد: مراکز درمانی استان اردبیل نیاز به خون و فرآوردههای آن در همه گروههای خونی دارند.
دکتر شراره دژاکام از اهالی نوعدوست اردبیل خواست تا با در دست داشتن کارت ملی به مرکز اهدای خون واقع در جنب بیمارستان فاطمی اردبیل و در شهرستانها نیز به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.
وی نیاز به خون و فرآوردههای خونی را یک نیاز همیشگی برای بیماران بستری در بیمارستان عنوان کرد و گفت: درمان بسیاری از بیماران بدون اقدام خیرخواهانه اهدای خون از سوی مردم ممکن نیست.