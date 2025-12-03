هجدهمین سوگواره ملی و بین المللی مهر محرم در بخش فیلم و عکس با معرفی برترین ها در سمنان به کار خود پایان داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، پنج هزار و ۴۱۷ اثر به دبیرخانه سوگواره مهر محرم ارسال شده بود که از این تعداد ۱۱۱ اثر در بخش فیلم کوتاه و پنج هزار و ۱۰۶ اثر در بخش عکس بوده است.

هیات داوران بخش عکس سوگواره بین المللی مهرمحرم متشکل از امیرعلی جوادیان، کمال الدین شاهرخ و امیر حسامی نژاد برگزیدگان بخش عکس هجدهمین سوگواره بین المللی مهرمحرم را به این شرح معرفی کردند :

بخش تک عکس استان سمنان

علی ابک از سرخه ، مسعود محقق از سمنان ، منصوره قلیچی از شاهرود و یگانه سادات شاه مرادی از دامغان

بخش تک عکس ملی:

اول : زینب حجتی ماسوله از استان تهران

دوم : علی نجات بخش اصفهانی از استان اصفهان

سوم : محمدرضا بهمرام از استان آذربایجان شرقی

شایسته تقدیر: لادن لنگری از استان خراسان شمالی

بخش مجموعه عکس ملی:

اول: فرج الله رمضانی از استان سمنان

دوم: مصطفی شانچی از استان مازندران

سوم: سیدعلی حسینی فر از استان خراسان رضوی

شایسته تقدیر: مریم آل مومن دهکردی از استان چهارمحال و بختیاری

بخش تک عکس بین المللی:

اول: محد عباس علاوی الهاشمی از کشور عراق

دوم: سیدباقر کامل از کشور بحرین

سوم: حسین حاجیلری از جمهوری اسلامی ایران

شایسته تقدیر: منتظر علی الوائلی از کشور عراق.

بخش پویش عمومی:

ندا عزیز الدین ، مبینا امین الهی ، علی طاهری ، امیر رضا آل یاسین فرید ، سجاد کاشیان

در این مراسم از ۵ برگزیده بخش عمومی تجلیل شد و با توجه به ادامه ارزیابی‌ها ، سایر منتخبین از طریق سایت سوگواره معرفی می‌شوند

هیات داوران بخش فیلم سوگواره بین المللی مهرمحرم متشکل از خسرو به آئین، آرش زینال خیری و علی همتی برگزیدگان بخش فیلم هجدهمین سوگواره بین المللی مهرمحرم را به شرح زیر معرفی کردند

بخش داستانی کوتاه

عمار خطی برای اثر " قصه مردمان نزدیک – شهید محمد تهرانی "

بخش مستند کوتاه:

ابوالفضل دهقانی زاده برای اثر نخل برداری یزد

بخش پویانمایی:

فرزانه قبادی برای اثر یاما‌ها

بخش موشن گرافیک:

محمدحسین ملکیان برای اثر میراث ماندگار

در این بخش اسماعیل فضلی زاده از استان قم شایسته تقدیر شد .

بخش نماهنگ:

سیدعلی ترابی برای اثر طریق الاقصی

در این بخش سیداحمد سیادتپور برای اثر بغض آسمون شایسته تقدیر شد

بخش هوش مصنوعی:

بطور مشترک به سرکار خانم شادی معروفی و جناب آقای سردار محمدی برای اثر " نخ سرنخ" از استان آذربایجان غربی – مهاباد

در این بخش محمدعلی حیدری لوح شایسته تقدیر شد

سیدرسول موسوی نژادیان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در آیین اختتامیه هجدهمین سوگواره ملی و بین المللی مهر محرم گفت: در بخش بین الملل عکاسان از ۱۱ کشور جهان عراق، بحرین، عربستان سعودی، لبنان، پاکستان، افغانستان، انگلستان، آذربایجان، ترکیه، یونان و هندوستان در این سوگواره حضور داشتند .

وی گفت : در بخش پویش عمومی هجدهمین سوگواره ملی و بین المللی مهر محرم، بیش از ۴۰ هزار محتوا در شبکه‌های اجتماعی با هشتک‌های مختلف منتشر شده است که آثار در حال ارزیابی است.

وی هدف این رویداد را جلب مشارکت عموم مردم برای تولید و نشر محتوای عاشورایی در فضای مجازی بیان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مردمی در پویش تولید محتوای دیجیتال در کنار آن موضوعاتی از جمله ایران امام حسین (ع) و مقاومت حسینی به دلیل جنگ تحملی ۱۲ روزه، هئیئات خانگی و تربیت حسینی، مسوولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران امام رضا (ع) و منتظران حسینی و نیز راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و دلدادگان حسینی از مهمترین محور‌های این دوره از سوگواره بوده است.

تشییع پیکر یک شهید گمنام و سخنرانی بانو زکیه نصیری، مادران شهیدان سیدجمال و سیدمهدی احمدپناهی و خواهر شهید محمدکاظم نصیری از بخش های دیگر این سوگواره محرمی بود.