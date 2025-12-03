پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره مسابقات امدادی - ورزشی رفاقت یاس ویژه دختران عضو طرح ملی یاس (یاران آیندهساز) در خراسان شمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این مسابقات به مدت یک روز و در ۲ بخش امدادی و ورزشی در مرحله استانی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی درباره این رقابتها گفت: ۸۵ نفر از دختران عضو طرح ملی یاس از تمامی شهرستانهای استان در بجنورد در این مسابقات شرکت کردند.
الهی راد افزود: این افراد در رده سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار دارند و به رقابت در زمینه فعالیتهای امدادی و رشتههای ورزشی آمادگی جسمانی پرداختند.
وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای سطح توان امدادی و تابآوری اعضای طرح ملی یاس، زمینهسازی برای رشد و توسعه توانمندیهای علمی و مهارتی اعضا، رشد روحیه همدلی و خیرخواهی و ایجاد نشاط و تقویت انگیزه در امور بشردوستانه عنوان کرد.
الهی راد با بیان اینکه طرح ملی یاس با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلالاحمر کشور راه اندازی شده است، اظهار کرد: این طرح در ۱۲ اداره کمیته امداد خراسان شمالی در حال اجراست.
مدیرکل کمیته امداد استان یکی از اهداف اصلی طرح یاس را ایجاد آمادگی ذهنی و روانی در دختران تحت حمایت برای مواجهه با شرایط بحرانی دانست و گفت: آموزشهای ارائه شده در این طرح بر پایه استانداردهای روانشناختی و رفتاری طراحی شده و به توانمندسازی بانوان در محیط خانواده و اجتماع کمک میکند.