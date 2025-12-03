به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: نخستین محموله پارچه به وزن ۲۲ تن و با ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار دلار از طریق پایانه مرزی تمرچین به روش رویه جدید تجارت مرزی وارد کشور شد.

سخاوت خیرخواه، در بازدید از این محموله با بیان اینکه این بار پس از انجام تشریفات گمرکی، برای استفاده در بازار مصرف ترخیص شده است، افزود: پایداری تولید و کاهش وابستگی بازار داخلی به نوسانات خارجی از مزایای این اقدام است.

خیرخواه، با اشاره به اهمیت این اقدام در تنظیم بازار و تأمین نیاز‌های صنعتی اظهارکرد: این محموله، علاوه بر کمک به کنترل قیمت پارچه، بخشی از مواد اولیه صنایع زنجیره نساجی و حوزه تولید پوشاک را نیز تأمین می‌کند.

وی گفت: فعال‌سازی این خط تجاری، ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت مرزی استان ایجاد کرده و امکان تأمین مستمر مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد.