به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر ابر و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا تا ساعات ظهر نسبتا آرام، در ساعات بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان مورد انتظار است و وضعیت دریا کمی مواج می شود.

حمزه نژاد گفت: در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط تنگه هرمز افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی افزود: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و صیادی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با احتیاط رفت وآمد کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی در استان تا فردا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از روز جمعه ۱۴ آذر دامنه فعالیت سامانه بارشی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی از مناطق استان بیشتر می‌شود و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در برخی جزایر خلیج فارس و مناطق تنگه هرمز وجود دارد.

وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا وکاهش دمای بیشینه بدلیل ابرناکی و گذر ابر در سطح استان پیش بینی می‌شود.